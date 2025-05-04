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Москвичам напомнили, что май только начался и тепло впереди

Синоптик Леус: воскресенье стало самым теплым днем с начала мая в Москве
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Воскресенье, 4 мая, можно считать самым теплым днем с начала мая в Москве, воздух прогрелся до +18,2°С. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Конечно, май только начался и потом будут еще более теплые дни, но нельзя не отметить, что сегодняшний день в Москве стал самым теплым с начала месяца, и продержится он в лидерах как минимум до середины мая», — написал эксперт погоды.

Леус добавил, что на ВДНХ в настоящее время теплее, чем на Балчуге, где воздух прогрелся до +17,9°С. В Подмосковье теплее всего в Электростали — там +19,4°С. Синоптик отметил, что такие показатели далеко не максимумы сегодняшнего дня — прогрев будет продолжаться еще в течении трех-четырех часов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что начало мая ознаменуется холодной погодой, которая ожидается почти во всей России. В этот период в европейской части страны возможны и кратковременные дожди.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что температура воздуха в российской столице вернется в климатическую норму только в середине мая.

Ранее в Москве 1 мая был побит 116-летний рекорд по количеству выпавших осадков.

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