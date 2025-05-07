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Гидрометцентр в ближайшие дни ожидает непогоду на юге России и Северном Кавказе

Вильфанд: на юге России и Северном Кавказе пройдут сильные дожди
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Александр Кряжев/РИА Новости

7 и 8 мая на юге европейской части России и на Северном Кавказе ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что в эти дни в Крыму прогнозируется сильный дождь и гроза, в Ростовской области — сильный дождь, ветер до 20 метров в секунду.

Вильфанд добавил, что непогода также будет и в Северо-Кавказском федеральном округе. В Кабардино-Балкарии, Чечне и Ингушетии пройдут сильные дожди с грозами.

6 мая главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщила, что температурный режим в столичном регионе в предстоящие выходные будет ниже климатической нормы.

4 мая сообщалось, что из-за ливней в Приморском крае шесть населенных пунктов оказались отрезаны от транспортного сообщения.

Ранее был назван регион, где 9 мая пройдут дожди.

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