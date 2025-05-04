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Из-за ливней в Приморье шесть сел оказались отрезаны от транспортного сообщения

МЧС: шесть сел отрезаны от транспортного сообщения после ливней в Приморье

Шесть населенных пунктов в трех районах Приморья остаются без транспортного сообщения после дождей. Об этом сообщает в своем Тelegram-канале региональное ГУ МЧС.

«Из-за прошедших осадков... остаются отрезанными шесть населенных пунктов в Анучинском, Партизанском и Чугуевском муниципальных образованиях», — говорится в сообщении.

2 мая ливень в Приморье размыл насыпной мост и отрезал от транспортного сообщения Романовский Ключ, Слинкино и Партизан. Позднее оказались изолированы еще семь населенных пунктов региона.

Также в этот день в Приморье спасли пятерых людей из автобуса, застрявшего между потоками воды.

3 мая сообщалось сообщалось, что в приморском селе Медвежий Кут в Чугуевском округе подтоплены четыре придомовых территории из-за ливня.

Ранее в Кемеровской области под воду ушел понтонный мост.

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