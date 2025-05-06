Жителей Москвы и Подмосковья призвали готовиться к холоду и дождю в праздники

Температурный режим в столичном регионе в предстоящие выходные будет ниже климатической нормы. При этом никаких погодных аномалий не ожидается, но жителям Москвы и Подмосковья, желающим отправиться на прогулку или выехать за город, следует тепло одеваться и брать с собой зонт, посоветовала главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Фон температуры останется ниже климатической нормы на 4–5 градусов и в целом будет больше походить на середину апреля. Но нужно сказать, что сильных осадков и уж тем более снега в эти праздничные дни мы не ожидаем», — отметила синоптик.

По ее словам, ночью в столице и области будет достаточно прохладно – температура воздуха не поднимется выше +1...+6 градусов. В ночь на 9 Мая в Москве может похолодать до -1 градуса. Днем с 8 по 11 мая ожидается от +11 до +13 градусов в столице и от +8 до +13 градусов по области. При этом будет дуть северный ветер со скоростью 4–9 м/с. Для прогулок по городу или поездки на дачу погода будет комфортной, но следует обязательно тепло одеваться и брать с собой зонт, так как в любой из выходных дней может пойти небольшой дождь – прогнозируется 1–2 мм осадков, отметила Позднякова.

«Лучше под этот дождь не попадать, чтобы не испортить себе настроение и не простудиться при относительно прохладной погоде», — добавила она.

В целом погоду во второй половине майских выходных будет формировать тыловая часть циклона, а значит могут образоваться кучевые облака, пойти небольшие дожди. Воскресенье, 11 мая, может стать самым дождливым выходным днем, предупредила синоптик. При этом празднованию Дня Победы 9 Мая погода не помешает, заключила Позднякова.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха 9 мая в Москве и большинстве регионов будет ниже нормы, прогнозируются дожди. В целом в Центральном федеральном округе температура будет на 5-6 градусов ниже нормы. Небольшие дожди прогнозируются на севере Приволжского федерального округа. При этом на юго-западе Сибирского федерального округа установится теплая погода, на юго-востоке округа будет прохладнее. По мере приближения к дате прогноз будет немного корректироваться и уточняться.

Ранее был назван регион, где 9 мая пройдут дожди.