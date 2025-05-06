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Назван регион, где 9 мая пройдут дожди

В Екатеринбурге 9 мая ожидаются дожди
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Екатеринбурге вторая половина майских праздников будет прохладной и дождливой. Об этом в интервью ЕАН рассказала главный свердловский синоптик Галина Шепоренко. На регион, по ее словам, надвигается циклон с юга.

«8–9 мая местами пройдут дожди, основная часть осадков придется на 8-е число, но и 10 мая тоже без них не обойдется. Ветер ожидается северо-западный, 4–9 м/c. Температура воздуха ночью составит +2…+6 градусов, днем +9…+14 градусов», — сказала Шепоренко.

6 и 7 мая екатеринбуржцев ждет ясная погода. Температура воздуха будет достигать +25°C, добавила она.

Как сообщал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура воздуха 9 мая в большинстве регионов России будет на 5–6°C ниже нормы. В столице, по его словам, ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь ночью и днем.

Ранее синоптик рассказал, помешает ли погода в Москве параду Победы.

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