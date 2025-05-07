Несколько самолетов, следовавших в Домодедово, приземлились в Шереметьево

В Шереметьево приземлились шесть самолетов, следовавших в Домодедово

Шесть самолетов, которые следовали минувшим вечером в московский аэропорт Домодедово, были перенаправлены на посадку в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную службу Домодедово.

В публикации отмечается, что в Шереметьево приземлились рейсы из Шарм-эш-Шейха, Нового Уренгоя, Минеральных Вод, Пхукета и Шарджи.

Ночью 7 мая пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко заявил, что временные ограничения были введены в московском аэропорту Шереметьево.

6 мая в двух московских аэропортах — Домодедово и Внуково — ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Воздушные гавани приостановили работу в 18:19 мск. Уточнялось, что международный аэропорт Гагарин, расположенный в Саратове, принял девять следовавших в столицу рейсов.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, в период с 17:21 до 18:40 мск в регионах страны уничтожили 13 украинских беспилотников. Семь дронов сбили в Калужской области, четыре — в Тульской области, два — в столичном регионе.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево экстренно сел пассажирский лайнер, несмотря на угрозу атаки дронов.