Временные ограничения ввели в аэропорту Шереметьево

Временные ограничения были введены в московском аэропорту Шереметьево. Об этом рассказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ограничения на прием и выпуск самолетов из воздушной гавани действуют с 1:00 мск.

До этого в аэропорту Сочи были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

6 мая в двух московских аэропортах — Домодедово и Внуково — ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Воздушные гавани приостановили работу в 18:19 мск. Уточнялось, что международный аэропорт Гагарин, расположенный в Саратове, принял девять следовавших в столицу рейсов.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, в период с 17:21 до 18:40 мск в регионах страны уничтожили 13 украинских беспилотников. Семь дронов сбили в Калужской области, четыре — в Тульской области, два — в столичном регионе.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево экстренно сел пассажирский лайнер, несмотря на угрозу атаки дронов.