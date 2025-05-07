В Гидрометцентре рассказали, когда стоит ждать потепления в Московском регионе

Вильфанд: потепления в Московском регионе не будет до середины мая

Повышения температуры в Москве и области не стоит ожидать вплоть до середины мая. Летние температуры также не прогнозируются. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, сейчас наблюдается некая тенденция, что к середине мая произойдет повышение дневной температуры до 15°C тепла.

Метеоролог добавил, что в мае не будет такой же летней погоды, которая была в апреле нынешнего года.

Накануне главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала, что температурный режим в столичном регионе в предстоящие выходные будет ниже климатической нормы. При этом никаких погодных аномалий не ожидается, но жителям Москвы и Подмосковья, желающим отправиться на прогулку или выехать за город, следует тепло одеваться и брать с собой зонт.

До этого Вильфанд сообщил, что температура воздуха 9 мая в Москве и большинстве регионов будет ниже нормы, прогнозируются дожди. В целом в Центральном федеральном округе температура будет на 5-6 градусов ниже нормы. Небольшие дожди прогнозируются на севере Приволжского федерального округа.

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