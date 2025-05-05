Синоптик рассказал, помешает ли погода в Москве параду Победы

Метеоусловия не помешают провести воздушную часть парада Победы 9 мая в Москве. Об этом заявил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Предварительно: летно-метеорологические условия позволят провести воздушную часть военного парада Победы. Прогноз погоды будет уточняться», — уточнил синоптик.

По его словам, 9 мая в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. Примерно после 9 утра кромка облачности составит до 500—800 метров, а ближе к полудню и вовсе повысится до 1000—1500 метров, что является благоприятными условиями для группового полета, сообщил Тишковец.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на празднование 80-летия Победы в Москву приедет значительное количество глав государств и правительств. По словам представителя Кремля, это говорит о том, что многие страны разделяют важность этого праздника и вместе с Россией гордятся Победой над фашизмом.

Песков добавил, что это также свидетельствует о том, что у РФ много союзников, которые близки по духу нашей идеологии и мировоззрению.

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