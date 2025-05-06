Жителей Курской области предупредили об ограничениях в работе интернета

На территории Курской области возможны ограничения в работе мобильного интернета. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«Уважаемые куряне! В целях обеспечения безопасности на территории Курской области местами возможны ограничения в работе мобильного интернета», — сказано в сообщении.

Незадолго до этого Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что жители Москвы начали получать предупреждения от сотовых операторов о возможных проблемах со связью 7 и 9 мая.

Накануне в Москве наблюдались проблемы с мобильным интернетом у всех операторов – в РСЧС объяснили сбой усилением мер безопасности на фоне подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее о том, как усиливаются меры безопасности перед празднованием 9 Мая, – в материале «Газеты.Ru».

Ранее москвичам рассказали, как пережить ограничения интернета в майские праздники.