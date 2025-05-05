Москвичам рассказали, как пережить ограничения интернета в майские праздники

Жители Москвы и Московской области сегодня столкнулись со сбоями в работе мобильного интернета. В период майских праздников ситуация может повториться, но паниковать из-за этого не нужно, так как все ограничения носят краткосрочный характер, отметил в беседе с 360.ru эксперт по информационной безопасности, директор и партнер «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Вводятся подобные меры как ответные на оперативные риски – дежурные службы выявляют вероятность DDoS-атак или угрозу компрометации отдельных систем, отвечающих за безопасность города, в том числе во время проведения массовых мероприятий, пояснил специалист. На этом фоне периодически пользователи могут столкнуться с трудностями в какой-то определенный момент – например, во время прохождения парада в каком-то районе. Однако происходит это не во всех диапазонах, а обычная связь при этом продолжает работать – например, позвонить по номеру 112 человек, попавший в экстренную ситуацию, всегда сумеет.

Вводимые ограничения затрагивают лишь небольшие периоды времени, а в удаленных от столицы районах жители вообще этого не заметят, добавил Мясоедов. При этом проводные каналы, Wi-Fi и роутеры, по его словам, будут работать более стабильно. Для связи с экстренными службами эксперт призвал пользоваться традиционными каналами.

В любом случае принимаемые меры не грозят серьезными или катастрофическими последствиями – все будет в целом как обычно, заверил специалист. Единственная существенная трудность – это возможная проблема с работой навигаторов, добавил он.

Пользователям, столкнувшимся с перебоями в мобильной связи, эксперт порекомендовал при необходимости уточнить информацию у оператора связи.

«Подчеркну: сейчас если ограничения и будут, они будут очень-очень краткосрочными. И они в первую очередь будут касаться интернета. К этому нужно психологически быть готовыми», — заключил он.

Напомним, сегодня в Москве проблемы с мобильным интернетом наблюдались у всех операторов – в РСЧС объяснили сбой усилением мер безопасности на фоне подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее о том, как усиливаются меры безопасности перед празднованием 9 Мая – в материале «Газеты. Ru».

Ранее в Роскомнадзоре заявили об отсутствии сбоев в работе мобильных операторов.