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Жители Москвы начали получать предупреждения о возможных проблемах со связью

Мобильные операторы предупредили москвичей о проблемах со связью 7 и 9 мая
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Depositphotos

Жители Москвы начали получать предупреждения от сотовых операторов о возможных проблемах со связью 7 и 9 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В сообщениях отмечается, что отключения будут производиться для обеспечения безопасности. Москвичам рекомендовали пользоваться сетью Wi-Fi.

Утром 6 мая в пресс-службе мэра и правительства столицы сообщали, что в Москве в связи с мероприятиями по празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне возможны ограничения с 7 по 9 мая. Там напомнили, что на мероприятие ожидается прибытие многочисленных иностранных делегаций на высшем и высоком уровнях, поэтому в городе будут вводиться ограничения на проезд транспорта.

Накануне в Москве наблюдались проблемы с мобильным интернетом у всех операторов – в РСЧС объяснили сбой усилением мер безопасности на фоне подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее о том, как усиливаются меры безопасности перед празднованием 9 Мая, – в материале «Газеты.Ru».

Ранее москвичам рассказали, как пережить ограничения интернета в майские праздники.

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