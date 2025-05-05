Почему в Москве пропал мобильный интернет. И ждать ли новых отключений

РСЧС сообщила об ограничении доступа в интернет в Москве на майских праздниках

5 мая москвичи массово пожаловались на сбой в работе мобильного интернета. Проблемы наблюдались у всех операторов. В РСЧС объяснили сбой усилением мер безопасности на фоне подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для охраны столицы 9 мая МВД усилило контроль за использованием беспилотников и пиротехники, а в Госдуме сообщили о задействовании всех сил и средств, включая ПВО.

На фоне репетиции воздушной части парада Победы 5 мая пользователи из Москвы начали массово сообщать о сбоях в работе интернета и мобильной связи у всех операторов, в том числе Т2, «МегаФон», Yota и «Билайн», а также о неполадках в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. Согласно данным Downdetector, наибольшее количество жалоб зафиксировали в столичном регионе.

Так, по информации портала «Сбой.РФ», о сбоях сообщили почти пять тысяч пользователей «Билайна», более двух тысяч жалоб оставили пользователи «Теле2» и около тысячи — клиенты «Мегафона».

Представители «Билайна» и «МегаФона» подтвердили наличие проблем со связью, пояснив, что сбои вызваны причинами, не зависящими от работы компаний. В «Билайне» порекомендовали пользователям подключаться к Wi-Fi для выхода в интернет и использовать функцию VoLTE на смартфонах для совершения звонков.

Telegram-канал «Осторожно, Москва», сославшись на слова жителей столицы, сообщил, что в метро и подземных переходах мобильный интернет работает без сбоев.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в СМС-рассылке сообщила, что в Москве могут наблюдаться перебои с мобильной связью и доступом в интернет на фоне мероприятий по обеспечению безопасности в преддверии праздничных событий.

«Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий», — говорится в рассылке от РСЧС.

Меры безопасности

4 мая в столичном управлении МВД сообщили об усилении контроля за использованием беспилотников в преддверии праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы. Полиция будет следить за полетами дронов и квадрокоптеров, а также других летательных устройств.

В ведомстве напомнили, что сотрудники могут применять оружие для уничтожения БПЛА, а запустившего беспилотник в запретной зоне ждет штраф до 50 тыс. рублей. В столице также запрещен запуск фейерверков и петард в неразрешенных местах, за это предусмотрено административное наказание.

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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что ВС РФ и Минобороны предпринимают весь комплекс мер по обеспечению безопасности участников и гостей праздничных мероприятий в Москве 9 мая.

«Для поддержания безопасности будут приложены усилия со стороны правоохранительных органов и Минобороны, средства ПВО, другие различные силы и средства. Будут проведены оперативные мероприятия профилактического характера накануне 9 мая, ну и непосредственно обеспечение общественного порядка, безопасности, сосредоточение сил ПВО на возможных направлениях удара по нашей столице», — рассказал парламентарий.