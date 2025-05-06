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Пожар в подмосковном автосалоне потушен

Пожар в автосалоне «Чанган» в Подмосковье ликвидирован
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Shutterstock

Пожар в автосалоне китайской марки «Чанган» на 26-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) полностью ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

Огонь вспыхнул в камере для покраски на первом этаже здания. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пожарные справились с огнем к 17:48. Как отметили спасатели, жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность в электросети. На месте работают специалисты для установления всех обстоятельств.

О пожаре в автосалоне стало известно вечером 6 мая.

Также сегодня загорелась кровля цеха по производству металлического порошка в Каменске-Уральском в Свердловской области. Открытое горение ликвидировали.

Ранее в Китае создали робопса-пожарного и сняли его испытание на видео.

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