Пожар в подмосковном автосалоне потушен

Пожар в автосалоне «Чанган» в Подмосковье ликвидирован

Пожар в автосалоне китайской марки «Чанган» на 26-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) полностью ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

Огонь вспыхнул в камере для покраски на первом этаже здания. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пожарные справились с огнем к 17:48. Как отметили спасатели, жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность в электросети. На месте работают специалисты для установления всех обстоятельств.

О пожаре в автосалоне стало известно вечером 6 мая.

Также сегодня загорелась кровля цеха по производству металлического порошка в Каменске-Уральском в Свердловской области. Открытое горение ликвидировали.

Ранее в Китае создали робопса-пожарного и сняли его испытание на видео.