В трех российских аэропортах ввели ограничения на работу

Росавиация: в Тамбове, Ярославле и Калуге приостановили работу аэропортов

Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в трех российских аэропортах. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Ограничения <...> введены <...> в аэропортах: Калуга (Грабцево), Тамбов (Донское), Ярославль (Туношна)», — говорится в заявлении.

Пост был опубликован в 17:20 мск.

Днем 6 мая в Нижнем Новгороде ввели временные ограничения на работу местного аэропорта. Как рассказал Кореняко, воздушная гавань перестала принимать и отправлять самолеты в 16:10 мск. Решение было принято ради обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров, подчеркнул он.

Ночью в Москве приостановили работу сразу трех аэропортов — Домодедово, Шереметьево и Внуково. Кроме того, были введены ограничения на прием и отправку самолетов в подмосковном аэропорту Жуковский.

По данным министерства обороны РФ, в ночь на 6 мая в небе над российскими субъектами сбили 105 украинских дронов. В частности, в воздушном пространстве столичного региона перехватили 19 беспилотников.

Ранее пассажирский самолет «нарисовал» в небе звезду на фоне ограничений на работу аэропорта в Санкт-Петербурге.