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Самолет нарисовал в небе звезду на фоне ограничений в аэропорту Пулково

RT: самолет Nordwind Airlines начертил над Петербургом пятиконечную звезду
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Flightradar24

Самолет Nordwind Airlines нарисовал пятиконечную звезду в небе над Санкт-Петербургом на фоне ограничений на посадку в аэропорту Пулково. Об этом пишет RT.

Воздушное судно летело из Кемерово в Санкт-Петербург.

До этого в Росавиации сообщили, что в аэропорту Санкт-Петербурга сняли ограничения на полеты. За два часа действия ограничений на запасные аэродромы были направлены 17 следовавших в город бортов.

При этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом сбили два украинских дрона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее пилотов «Победы» попытались ослепить лазером над Владикавказом.

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