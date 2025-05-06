В МЧС РФ заявили об увеличении площади лесных пожаров в Забайкальском крае

МЧС РФ: площадь лесных пожаров в Забайкальском крае превысила 320 тысяч гектаров

Площадь природных пожаров, бушующих на территории Забайкальского края, превысила 320 тыс. гектаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

«В Забайкалье зафиксировано 38 лесных пожаров на более 320 тыс. гектаров», — говорится в заявлении.

Из него следует, что к ликвидации возгораний привлекли свыше 650 сотрудников экстренных служб и 200 единиц техники. Однако из-за сильного ветра и жары пламя стремительно распространяется.

По данным ведомства, 6 мая специалисты потушили природный пожар площадью 350 гектаров в селе Верх-Чита. Кроме того, авиация МЧС РФ сбросила 126 тонн воды на горящий лес в районе населенных пунктов Танха и Укурик.

7 апреля губернатор Забайкальского края Александр Осипов в своем Telegram-канале сообщил, что в лесах региона был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера. Позже на всей территории российского субъекта ввели режим ЧС федерального значения.

28 апреля в следственном управлении СК РФ по Забайкальскому краю заявили о возбуждении трех уголовных дел по факту стремительного распространения лесных пожаров на жилые дома. Дела завели по статье о халатности.

Ранее в Забайкальский край направили дополнительную группировку огнеборцев.