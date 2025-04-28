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Несколько дел завели в Забайкалье после распространения лесных пожаров на дома

СК РФ: три дела завели в Забайкалье после распространения лесных пожаров на дома
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Три уголовных дела о халатности возбудили после стремительного распространения лесных пожаров на дома в Забайкальском крае. Об этом в Тelegram-канале сообщает СУСК России по региону.

«Возбуждены три уголовных дела по... части 1 статьи 293 Уголовного кодекса России («Халатность») по фактам распространения лесных пожаров в трех районах Забайкальского края», — говорится в публикации.

28 апреля МЧС России сообщило, что природный пожар уничтожил четыре жилых дома в селе Новопавловка в Забайкальском крае, возгорание тушили на площади 800 «квадратов», распространение огня остановили.

До этого сообщалось, что в Канском районе Красноярского края полицейские задержали мужчину, который огнем избавлялся от клещей и устроил ландшафтные пожары. К поджогам оказался причастен 55-летний сельчанин. Мужчина признался полицейским, что устроил пал травы, в попытке избавиться от проснувшихся клещей. В отношении поджигателя составлены административные протоколы, ему может грозить крупный штраф.

Ранее в Забайкалье мужчина поджег поле, испугавшись воя волков.

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