Московские аэропорты ожидают большой нагрузки на фоне празднования Дня Победы

Сотрудников аэропортов Москвы предупредили о высокой рабочей нагрузке с 7 по 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

Журналисты утверждают, что рост нагрузки и вероятность длительных задержек во Внуково и Шереметьево, в частности, связаны с прибытием в российскую столицу лидеров более 20 иностранных государств.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на празднование 80-летия Победы в Москву прибудет большое количество глав государств и правительств. По его словам, участие подтвердили лидеры стран из разных регионов мира.

Свое присутствие на параде уже подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, а также главы государств — членов СНГ.

Ранее сообщалось, что на парад Победы в Москве 7 и 9 мая перекроют центральные дороги, включая МКАД.