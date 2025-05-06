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Диплом арестованного мэра Стамбула удалили из базы данных университета

Стамбульский университет удалил из базы данных диплом Имамоглу
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Dilara Senkaya/Reuters

Стамбульский университет удалил из базы данных сведения о дипломе мэра Стамбула Экрема Имамоглу, арестованного по обвинению в коррупции и пособничестве Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают террористической. Об этом сообщает газета Sabah.

При попытке найти информацию о дипломе политика университетская база данных предоставит сведения только об аттестате об окончании лицея.

Согласно конституции Турции, баллотироваться в президенты могут только граждане, получившие диплом о высшем образовании. Из-за удаления документа Имамоглу не сможет зарегистрироваться в качестве кандидата на пост главы государства.

23 марта суд арестовал Имамоглу. Он является главным политическим оппонентом действующего главы Турции Реджепа Эрдогана и рассматривался оппозицией как будущий кандидат на президентских выборах. После его задержания в Стамбуле и других городах прошли масштабные акции протеста. Полиция применила водометы и газ против демонстрантов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее арестованный мэр Стамбула стал почетным гражданином Парижа.

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