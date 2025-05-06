Из квартир в доме в Москве, где произошел взрыв, пропали деньги и техника

Baza: три жильца дома в Москве, где произошел взрыв, пожаловались на кражи

Не менее трех жильцов дома на улице Генерала Тюленева в Москве, где произошел взрыв, заявили о кражах. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, один из пожаловавшихся жильцов — 61-летний мужчина по имени Илья, который снимал комнату в одной из квартир. Он рассказал, что в момент взрыва его дома не было. При этом другие квартиранты во время эвакуации оставили входную дверь открытой, поэтому кто угодно мог попасть внутрь.

Как отметил Илья, он хранил свои сбережения (70 тыс. рублей) в шкафу. После возвращения домой мужчина обнаружил, что деньги пропали.

С похожей ситуацией столкнулась его соседка по квартире — 58-летняя Наталья. Покидая свою комнату после взрыва, женщина оставила на столе ноутбук. Однако, когда жильцам разрешили вернуться домой, техники уже не было.

«Жилец соседней квартиры — 48-летний Илья — также стал жертвой мародеров», — говорится в материале.

Из него следует, что из квартиры мужчины исчезли 270 тыс. рублей. В ходе эвакуации Илья закрыл входную дверь в свою квартиру на ключ, но позже обнаружил, что она открыта.

«Потерпевшие обратились в полицию. Мародеров ищут», — подчеркивается в публикации.

Взрыв с последующим возгоранием произошел в доме на улице Генерала Тюленева в Москве в ночь на 5 мая. Причиной послужила утечка газа.

Огонь охватил квартиры на восьмом и девятом этажах, из-за чего между ними рухнули перекрытия. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов присвоили пожару повышенный ранг сложности, при этом его площадь составила 100 квадратных метров.

По разным данным, в результате взрыва пострадали от пяти до 18 человек. На фоне произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Ранее журналисты выяснили, кому принадлежала квартира, в которой произошел взрыв.