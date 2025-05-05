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Стал известен владелец квартиры в Москве, где произошел взрыв

SHOT: квартира в Москве, в которой произошли взрыв и пожар, сдавалась в аренду
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Максим Блинов/РИА Новости

Квартира в доме на юго-западе Москвы, в которой произошли взрыв и пожар, сдавалась в аренду. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как выяснили журналисты, взрыв случился в однокомнатной квартире, которая принадлежит 40-летней москвичке. Она сдавала жилье 39-летней женщине. В момент взрыва арендаторша отсутствовала, дома был лишь ее 34-летний партнер, который серьезно пострадал.

В результате взрыва повреждены еще две соседние квартиры, а также межквартирные и межэтажные перекрытия и чердак, отметил канал.

По данным Дептранса, в настоящее время на месте инцидента сохраняются дорожные перекрытия, водителей попросили использовать пути объезда через улицу Теплый Стан.

В жилой многоэтажке на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы взорвался газ, после чего начался пожар. Несколько жильцов оказались заблокированными на балконе. По разной информации, пострадали от 5 до 18 человек. Все жители дома эвакуированы, для них организован пункт временного размещения в ближайшей школе. По информации Telegram-каналов, в январе прошлого года в другом подъезде этого дома также взорвался газ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились кадры с места взрыва в многоэтажке в Москве.

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