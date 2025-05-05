«Женщина кричала из окна: «Спасите ребенка!» Что известно о взрыве в многоэтажке в Москве

В жилой многоэтажке на юго-западе Москвы взорвался газ, после чего начался пожар. Несколько жильцов оказались заблокированными на балконе, они погибли. По разной информации, пострадали от 5 до 18 человек. Все жители дома эвакуированы, для них организован пункт временного размещения в ближайшей школе. По информации Telegram-каналов, в январе прошлого года в другом подъезде этого дома также взорвался газ.

Около 21:00 мск 4 мая в Telegram-каналах стали появляться первые сообщения о взрыве и возгорании в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве. По предварительным данным, причиной стал взрыв газа . Позже мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что в одной из квартир произошел пожар.

«На месте оперативно работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы, медики. Оказываем всю необходимую помощь», — написал градоначальник в Telegram.

Пожару в высотке был присвоен повышенный ранг сложности. Как сообщили в МЧС, загорелись квартиры на восьмом и девятом этажах жилого дома, между ними рухнули перекрытия. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Около 23:00 в ведомстве сообщили о ликвидации пожара.

Из пострадавшего здания экстренно эвакуировали людей. Жильцы всех 15 подъездов, в том числе 12-го, где произошел взрыв, вышли на улицу. В ближайшей школе для них развернули пункт временного размещения.

Telegram-канал Mash сообщил о двух погибших : они оказались заблокированы на балконе девятого этажа здания и задохнулись угарным газом. Позже эту информацию подтвердили в МЧС.

По словам очевидцев, одна из жертв — женщина: она высунулась в окно, звала на помощь, а потом зависла в таком положении и «начала догорать». Также очевидцы заявили, что видели полностью обгоревшего мужчину, которого везли на каталке.

«Кричала жутко женщина из окна: «Спасите ребенка, у меня ребенок умирает!» Она так кричала, я никогда этого не забуду», – рассказала одна из жительниц дома.

По данным Mash, погибшую зажало бетонной плитой, ей пытался помочь «обгоревший сосед в одних трусах», но не сумел. Из квартиры, где произошел взрыв, удалось спасти девочку: она оказалась заблокирована внутри, выбраться ей помогли соседи с нижних этажей. Хозяин квартиры, по информации Readovka, несколько дней назад ушел на СВО, дома оставались его теща и двое детей.

Столичный департамент здравоохранения и МЧС сообщили, что в результате взрыва пострадали 5 человек, в том числе 2 ребенка. При этом Telegram-канал Shot пишет, что к медикам обратились 18 человек, из них шестеро были госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас дом оцеплен, жильцов в квартиры не пускают. Спасатели с фонарями осматривают разрушенные квартиры, подача газа в дом перекрыта.

Управление СК России по Москве проводит проверку после взрыва в многоэтажке, возбуждено уголовное дело. В прокуратуре также взяли под контроль установление причин и обстоятельств возгорания и пообещали обеспечить соблюдение жилищных прав москвичей.

Как пишет Readovka, в январе прошлого года в другом подъезде этого же дома тоже произошел взрыв газа . Тогда никто не пострадал.