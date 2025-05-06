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Минтранс завершил оценку технического состояния российских танкеров

Старовойт: 29 лицензий прекращено после проверок по загрязнению нефтью с судов
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Unsplash

Глава Минтранса России Роман Старовойт заявил о завершении оценки технического состояния танкеров под флагом РФ вместимостью до пяти тысяч тонн. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, после проверок по недопущению и ликвидации загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами с судов было вынесено 29 решений о приостановке и прекращении лицензий.

В конце апреля министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области сообщало, что в регионе завершилось строительство нового танкера-химовоза «Азимут-1».

В декабре прошлого года обзор Государственной транспортной лизинговой компании показал, что средний возраст морского грузового флота России составляет 26 лет. Самым старым назван буксирный флот (28,5 года), далее идут баржи (27,2 года), сухогрузы (25,5 года) и танкеры (23,5 года).

Ранее Россия расширила теневой флот для перевозки сжиженного природного газа.

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