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В российском регионе завершили строительство гигантского нефтяного танкера

В Астраханской области построили танкер-химовоз «Азимут-1»
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Unsplash

В Астраханской области завершили строительство нового танкера-химовоза «Азимут-1». Об этом сообщило министерство промышленности, торговли и энергетики региона в социальной сети «ВКонтакте».

В региональном минпроме отметили, что судно было построено Южным центром судостроения и судоремонта ОСК, а его проектированием занималось Невское проектно-конструкторское бюро ОСК. В настоящее время танкер уже передан заказчику.

«Грузовое судно может использоваться для перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов без ограничения по температуре вспышки паров, патоки, а также вредных жидких веществ, включая те, которые требуют подогрева до температуры 60 °C. В одном рейсе могут перевозиться три сорта груза», — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года обзор Государственной транспортной лизинговой компании показал, что средний возраст морского грузового флота России составляет 26 лет. Самым старым назван буксирный флот (28,5 года), далее идут баржи (27,2 года), сухогрузы (25,5 года) и танкеры (23,5 года).

Ранее Россия расширила теневой флот для перевозки СПГ.

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