Возраст российских танкеров оказался вдвое выше среднемирового

ГТЛК: средний возраст судов в России составляет 26 лет, а танкеров — 23,5 года

Средний возраст морского грузового флота России составляет 26 лет, написало агентство РИА Новости со ссылкой на обзор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

Самым старым назван буксирный флот (28,5 года), далее идут баржи (27,2 года), сухогрузы (25,5 года) и танкеры (23,5 года).

При этом, как писала газета Financial Times в январе 2024 года, средний возраст мирового танкерного флота вырос до 12,9 года — максимум за 20 лет. Издание связало повышение среднего мирового возраста танкеров с российским флотом, поскольку на фоне санкций перевозчики из России начали скупать суда, которые в противном случае были бы отправлены на металлолом.

Во вторник в ГТЛК сообщили, что к 2030 году России потребуется около 1,4 тысячи судов внутреннего водного транспорта и 500 единиц морского флота.

В документе отмечается, что темпы списания морских судов почти в два раза превышают темпы их строительства. До 2022 года нехватка компенсировалась возможностью аренды судов у иностранных судоходных компаний. Однако введенные санкции существенно ограничили эту возможность.

Ранее в Минприроды назвали степень загрязнения мазутом «Белого пляжа» Анапы.