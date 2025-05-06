Блогер Литвин покинул РФ после скандала с поддельным военным билетом

Блогер Михаил Литвин уехал из России в ОАЭ вскоре после того, как появились новости об аннулировании его военного билета и необходимости явки в военкомат. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, 25-летний блогер месяц назад узнал, что ему должна прийти повестка о явке в военкомат. Не дожидаясь ее, Литвин собрал чемоданы и вместе со своей девушкой и друзьями улетел в ОАЭ. Сам Литвин, как отмечает Mash, назвал причиной своего поспешного отъезда обучение прыжкам с парашютом.

5 мая Mash сообщил о том, что Следственный комитет изъял и аннулировал военный билет Литвина. Как сообщил Telegram-канал, военник с пометкой «ограниченно годен» был получен по фальшивой прописке. 25-летнего блогера должны были отправить на повторную медкомиссию, где решился бы вопрос о его службе в армии.

Блогера в настоящий момент проверяет военная прокуратура. На допросе Литвин заявил, что с пропиской ему помогли онлайн-знакомые.

В начале апреля о том, что блогер мог купить военный билет, заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она попросила Генпрокуратуру провести проверку.

Ранее блогер Литвин подал в суд на бизнес-партнера.