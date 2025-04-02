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Сжигающий машины блогер Литвин подал иск на 1,5 млн рублей

Блогер Михаил Литвин подал в суд на бизнес-партнера
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mikhail_litvin/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогер Михаил Литвин, сжигающий дорогие машины на камеру, подал в суд на бизнес-партнера. Об этом пишет kp.ru.

В 2023 году Литвин запустил собственную линейку энергетических напитков, в которой ему принадлежит 40%, остальные 60% — его двум партнерам. За первый год его фирма показала выручку в 1,4 млрд рублей и прибыль в 130 млрд рублей.

Фирма ООО «Лит Энерджи» несколько раз судилась, в трех из дел компания Литвина была в роли истца и в одном — в качестве ответчика. Ни одного дела Литвин не проиграл.

Недавно, пишет издание, ООО «Лит Энерджи» подало еще один иск на сумму почти 1,5 млн рублей. Ответчиком указано ООО «ТДС», с которым Литвин до этого уже судился. Тогда фирма блогера отсудила у партнера 2,7 млн рублей из-за утери груза, который должны были доставить автомобильным транспортом. Что именно стало причиной иска, неизвестно.

Накануне экс-супруг блогерши Лерчек Артем Чекалин выручил почти 30 млн рублей на своем бизнесе в 2023 году.

По данным издания, Чекалин владеет 70% акций компании «Летик Мейкап», которая занимается оптовой торговлей парфюмерными и косметическими товарами. В 2023 году выручка фирмы упала с 90 до 29 млн рублей.

Ранее стилиста Водонаевой обвинили в краже 14 млн рублей.

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