В Приднестровье продлили срок действия «желтого» уровня террористической опасности

В Приднестровье срок действия «желтого» уровня реальной террористической опасности продлен до 7 июля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на указ главы непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского.

«Желтый» уровень подразумевает потенциальную возможность совершения терактов, отметило агентство. Этот режим продлили на 60 суток.

Указ вступит в силу с 8 мая.

30 апреля парламент Приднестровья единогласно утвердил указ Красносельского о продлении чрезвычайного экономического положения. Депутаты увеличили срок действия особого режима на 30 суток. Таким образом, он будет действовать до 8 июня. Такое решение принято в связи с сохраняющейся чрезвычайной ситуацией экономического характера, обусловленной сокращением поставок природного газа в ПМР.

До этого депутат Верховного совета ПМР, политолог Андрей Сафонов заявил, что Запад готовит Молдавию к вооруженному конфликту с Россией и Приднестровьем. Парламент Молдавии до этого одобрил стратегию национальной обороны на 2024-2034 годы, в которой говорится о необходимости повышения оборонного бюджета страны до 1% от ВВП к 2030 году. Также в документе подчеркивается, что военный контингент России в Приднестровье и местные военные формирования являются угрозой для национальной безопасности республики.

Ранее президент Приднестровья предупредил о возможных провокациях на выборах в Молдавии.