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В Приднестровье обвинили Запад в подготовке Молдавии к конфликту с Россией

Депутат Сафонов: Запад готовит Молдавию к войне против России
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vspmr.org

Запад готовит Молдавию к вооруженному конфликту с Россией и Приднестровьем. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.

Накануне парламент Молдавии одобрил стратегию национальной обороны на 2024-2034 годы, в которой говорится о необходимости повышения оборонного бюджета страны до 1% от ВВП к 2030 году. Также в документе подчеркивается, что военный контингент России в Приднестровье и местные военные формирования являются угрозой для национальной безопасности республики. В стратегии указано, что Молдавия рассчитывает добиться полной интеграции в военные структуры ЕС и тесного сотрудничества с НАТО.

По мнению Сафонова, угроза в документе обозначена конкретно — это российские войска, которые якобы незаконно находятся на территории Молдавии, а также «вооружённые формирования» ПМР».

Депутат также напомнил, что президент Молдавии Майя Санду заявляла журналистам, что проголосовала бы на референдуме за присоединение страны к Румынии. По словам Сафонова, оговорка в стратегии нацобороны о том, что «приднестровскую проблему» Кишинёв хочет разрешить исключительно мирным путем, выглядит неубедительно, поскольку в 2022-2024 годах Молдавия «накачалась» оружием стран Запада, проходила военные учения с военными США, Румынии, других стран НАТО.

Ранее Захарова сравнила президента Молдавии Санду с Зеленским.

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