Президент Приднестровья предупредил о возможных провокациях на выборах в Молдавии

Красносельский заявил о риске провокаций на парламентских выборах в Молдавии

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский считает, что существует риск провокаций на парламентских выборах в Молдавии 28 сентября. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

Он добавил, что нужно было очень грамотно расследовать провокации, которые произошли во время президентских выборов 2024 года в Молдавии, найти виновных и наказать их. По словам Красносельского, он не знает, было ли это сделано.

«Что будет — посмотрим. Но однозначно есть риск новых провокаций на выборах», — сказал политик.

Также Красносельский заявил, что Приднестровье готово рассмотреть открытие на своей территории избирательных участков к выборам в парламент Молдавии, если последует соответствующий запрос от Кишинева. По его словам, для этого в регионе есть специальные механизмы, своя центральная избирательная комиссия.

Парламентские выборы в Молдавии состоятся 28 сентября. Кандидатура премьер-министра и состав правительства должны получить подтверждение законодателей. Выборы проводятся по единому избирательному округу.

Ранее в Молдавии обвинили президента Майю Санду в нападках на Россию.