В Вологодской области хотят полностью запретить продажу вейпов

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил о планах ввести полный запрет на продажу вейпов, никотинсодержащей продукции и курительных смесей. В интервью РБК он назвал эти товары «оружием геноцида, особенно против молодежи».

Филимонов предложил действовать по аналогии с запретом алкомаркетов.

«Не ограничить, а запретить. Каждый магазин будем проверять на нарушения, пока не появится федеральная регуляторика», — сказал он.

Однако сейчас у регионов нет полномочий для таких мер — соответствующий законопроект, ужесточающий штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним, находится на рассмотрении в Госдуме.

Губернатор неоднократно обсуждал вопрос с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, который поддержал идею.

«Мы добиваемся передачи регионам прав на запрет продажи табака и вейпов, включая регулирование времени и мест торговли», — пояснил Филимонов.

Заксобрание Вологодской области уже внесло соответствующий законопроект в парламент.

В начале марта в Вологодской области вступили в силу ограничения на торговлю алкогольными напитками, которые позволяют приобретать их в будние дни только с 12:00 до 14:00.

В середине апреля губернатор рассказал, что в регионе закрыли 220 алкомаркетов из 610 из-за «сухого закона». На фоне этого жители Вологодской области стали выезжать в другие регионы за алкоголем.

Ранее вологодский губернатор обвинил владельцев алкомаркетов в «алкотерроризме».