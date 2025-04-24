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Стало известно, как жители Вологодской области отреагировали на «сухой закон»

«Ъ»: жители Вологодской области выезжают в другие регионы за алкоголем
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Simon Kadula/Shutterstock/FOTODOM

Жители Вологодской области стали выезжать в другие регионы за алкоголем после введения «сухого закона». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

По их данным, многие жители Вологодской области стали покупать алкоголь впрок, в том числе для перепродажи, или приобретать его в барах.

На фоне «сухого закона» продажи алкоголя в регионе сократились на 27% по сравнению с мартом 2024 года, отмечает газета. При этом в соседней Архангельской и Ленинградской областях, куда выезжали жители Вологодской области, они также упали, но на 16%. В России в целом продажи крепкого алкоголя в марте упали на 19,4% из-за повышения акцизов.

В начале марта в Вологодской области вступили в силу ограничения на торговлю алкогольными напитками, которые позволяют приобретать их в будние дни только с 12:00 до 14:00.

В середине апреля губернатор Филимонов рассказал, что на Вологодчине закрыли 220 алкомаркетов из 610 из-за «сухого закона».

Ранее число пьяных ДТП в Вологодской области упало на 27%.

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