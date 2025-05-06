Вологодский губернатор обвинил владельцев алкомаркетов в алкотерроризме

Владельцы алкомаркетов являются соавторами алкогольного терроризма и глубокой демографической деградации России. Об этом заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в интервью РБК.

Говорить, что Россия не пьет — противоречить здравому смыслу и статистике различных ведомств, отметил Филимонов, комментируя заявление совладельца «Красного & Белого» Сергея Студенникова о трезвости россиян, которое он сделал в контексте ограничений на продажу алкоголя в Вологодской области.

По его словам, нельзя не признавать, что россияне спиваются.

«На мой взгляд, распространение доступности алкоголя через алкомаркеты — ничто иное, как, содействие демографическому кризису, увеличению количества потребления и, как следствие, росту количества преступлений», — считает Филимонов.

В начале марта в Вологодской области вступили в силу ограничения на торговлю алкогольными напитками, которые позволяют приобретать их в будние дни только с 12:00 до 14:00.

В середине апреля губернатор рассказал, что в регионе закрыли 220 алкомаркетов из 610 из-за «сухого закона». На фоне этого жители Вологодской области стали выезжать в другие регионы за алкоголем.

Ранее вологодский губернатор пообещал заделать «дыру в заборе», через которую продают алкоголь.