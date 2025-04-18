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Глава Вологодской области раскрыл результаты «сухого закона»

Губернатор Филимонов: на Вологодчине закрыли 220 магазинов из-за «сухого закона»
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Частичные ограничительные меры по продаже алкоголя в Вологодской области приносят пользу. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что своеобразный «сухой закон» уже показывает первые результаты: из 610 алкомаркетов закрылось сразу 220.

«Мы замерили по итогам месяца. Снизилось число вызовов «скорой» на тяжелые интоксикации и отравления. Количество летальных исходов после употребления алкоголя упало», — сказал Филимонов.

Губернатор также отметил, что ко всему прочему введение «сухого закона» позволило снизить количество преступлений в регионе. По словам Филимонова, на 31% сократилось число правонарушений, которые были совершены в алкогольном опьянении.

Также глава региона отметил снижение случаев дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей — они снизились более чем на 49%.

В начале апреля в Вологодской области вступили в силу ограничения на торговлю алкогольными напитками, которые позволяют приобретать их в будние дни только с 12:00 до 14:00.

На этом фоне продажи алкоголя в магазинах региона снизились на 50% относительно уровня предыдущей недели и прошлого года.

В свою очередь глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров выступил за полный запрет продажи алкогольных напитков в Городецком районе Нижегородской области. По его словам, большинство происшествий и преступлений в округе совершается людьми в алкогольном опьянении.

Ранее в Госдуме «сухой закон» в Вологодской области назвали «заплаткой на старую рану».

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