Пострадавшую при нападении боевиков в Махачкале девушку прооперировали

17-летней девушке, которая пострадала при нападении боевиков на полицейских в Махачкале, провели операцию, она скоро будет выписана из больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минздрава Дагестана.

Пуля попала ей в локтевой сустав. В Детской республиканской клинической больнице им. Кураева ей провели операцию.

«Самочувствие и прогнозы специалистов хорошие, в скором времени она будет выписана под амбулаторное наблюдение», — сообщили в минздраве.

Замминистра здравоохранения Дагестана Патхула Патхулаев рассказал, что«отважная девочка, несмотря на ранение, смогла предупредить прохожих и детей, чтобы те укрылись в безопасных местах и за машинами».

5 мая в Махачкале произошло нападение на наряд ДПС — неизвестные открыли огонь по сотрудникам ГИБДД. Затем преступники угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, однако силовики их остановили и нейтрализовали.

По факту случившегося Следственный комитет России по Республике возбудил уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа», «Угон без цели хищения» и «Незаконный оборот оружия».

Ранее появилось видео перестрелки с полицейскими в Дагестане.