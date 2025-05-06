В Госдуме предложили обеспечить аллергиков вакциной по полису ОМС

Депутат Самылин: россиян с аллергией на пыльцу нужно обеспечить вакциной

Россиян с аллергией на пыльцу березы нужно обеспечить разрабатываемой в России вакциной по полису ОМС. Соответствующее обращение депутат Госдумы Ярослав Самылин направил в Минздрав РФ, сообщает РИА Новости.

В своем обращении депутат отметил, что в настоящее время в стране завершается разработка первой отечественной вакцины от сезонной аллергии.

«Прошу Вас рассмотреть возможность официального включения разрабатываемой вакцины от аллергии на пыльцу березы (после ее государственной регистрации) в НКПП — в качестве сезонной прививки для лиц, страдающих аллергическими заболеваниями», — говорится в документе.

Депутат также призвал Минздрав обеспечить бесплатную доступность препарата для граждан.

В феврале депутаты Госдумы отклонили законопроект партии ЛДПР о переводе специалистов на дистанционный формат работы во время обострения сезонной аллергии. Кроме того, парламентарии предлагали ежегодно предоставлять аллергикам оплачиваемые отпуска.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от аллергии на пыльцу.