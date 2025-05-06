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Россиянам рассказали, как защититься от аллергии на пыльцу

Аллерголог Шабалина: спреи помогут защититься от аллергии на пыльцу
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Shutterstock

Россиянам, которые страдают от поллиноза, стоит умываться не менее четырех-шести раз в день и хотя бы два раза в день принимать душ. Об этом «Москве 24» рассказала аллерголог Оксана Шабалина.

По ее словам, это поможет им удалить пыльцу с кожи механическим способом.

«Также советую пользоваться уходовыми увлажняющими каплями для глаз с гиалуроновой кислотой. А чтобы воспрепятствовать попаданию пыльцы на слизистые, можно брызгать барьерные спреи в нос», — посоветовала Шабалина.

Ноздри можно закрыть специальными фильтрами-вкладышами, добавила она. Аллергикам также стоит надевать медицинские маски для лица и очки, которые выступят в качестве механических барьеров, заключила аллерголог.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов до этого говорил, что, помимо цветения березы, которое ежегодно становится настоящей проблемой для тысяч аллергиков, в мае появится пыльца злаковых трав, также провоцирующая аллергию. В июне зацветут сложноцветные травы, что приведет к очередному обострению.

Ранее врач объяснила, почему нельзя игнорировать симптомы весенней аллергии.

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