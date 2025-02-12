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В Госдуме отказались рассматривать проект о переводе на удаленку из-за аллергии

Госдума отклонила проект закона об удаленке для аллергиков
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Shutterstock

Депутаты Госдумы отклонили законопроект партии ЛДПР о переводе специалистов на дистанционный формат работы во время обострения сезонной аллергии. Об этом сообщает ТАСС.

«Законопроект предусматривает порядок временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу в период сезонной аллергии», — указано в пояснительной записке к документу.

Кроме того, депутаты предлагали ежегодно предоставлять аллергикам оплачиваемые отпуска. Для этого нужно было внести поправки в Трудовой кодекс.

12 февраля председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила продлить до трех лет оплачиваемый период декретного отпуска. Она обратила внимание на то, что не все родители отваживаются отдать ребенка в детский сад в полтора года, предпочитая воспитывать его самостоятельно.

Идею раскритиковала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По мнению парламентария, такая мера не снимет проблему потери квалификации, которая серьезно проседает уже за полтора года нахождения в отпуске по уходу за ребенком.

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