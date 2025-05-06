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Часть жителей дома на Урале, где произошел взрыв, вернулась в свои квартиры

Жители трех подъездов дома в поселке Буланаш вернулись в свои квартиры после ЧП
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МЧС Свердловской области

Жителям трех подъездов пятиэтажного дома в поселке Буланаш Свердловской области, где произошел взрыв газовоздушной смеси, разрешили вернуться в свои квартиры. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Артемовского муниципального округа.

Отмечается, что специалисты проверили дом и после проведения собрания с жителями решили, что в квартиры в первом, третьем и четвертом подъездах можно вернуться.

7 мая, до 15:00 (13:00 по московскому времени) будет проведено исследование строительных конструкций второго подъезда, добавили в администрации. Жителям этого подъезда разрешили забрать нужные вещи и предложили остановиться в пункте временного размещения.

Взрыв в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома в поселке Буланаш Свердловской области произошел в ночь на 6 мая. Были повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда. Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 72 человека, в том числе 30 детей. Еще 24 человека покинули здание самостоятельно. В ближайшей школе развернут пункт временного размещения для жильцов. Пострадала женщина 1996 года рождения, проживающая в соседней квартире. Ее госпитализировали.

В прокуратуре предварительной причиной ЧП назвали неисправность водонагревателя. В поселке был введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что причиной взрыва в доме на юго-западе Москвы стала утечка бытового газа.

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