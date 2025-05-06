В многоквартирном доме в Свердловской области взорвалась газовоздушная смесь

МЧС: в многоквартирном доме в Свердловской области произошел взрыв газа

В поселке Буланаш Свердловской области в многоквартирном доме произошел взрыв газа. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Ночью в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома произошел взрыв газовоздушной смеси, который не привел к последующему горению. Внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда получили повреждения. Пожарные эвакуировали 72 человека, включая 30 детей; еще 24 жильца покинули здание самостоятельно. Один человек пострадал и был госпитализирован.

В ближайшей школе организован пункт временного размещения для пострадавших. Эксперты оценят состояние несущих конструкций дома и решат, когда можно будет вернуться в неповрежденные квартиры. В ликвидации последствий задействованы 50 специалистов и 16 единиц техники.

Губернатор региона Денис Паслер сообщил, что ситуация находится под его личным контролем. Он подчеркнул, что жителям дома оказывается вся необходимая помощь.

По информации прокуратуры Свердловской области, причиной взрыва могла стать неисправность или неправильная эксплуатация водонагревателя. Надзорное ведомство проверит соблюдение жилищных прав жителей дома.

5 мая сообщалось, что причиной взрыва в доме на юго-западе Москвы стала утечка бытового газа.

Ранее сообщалось, что в Саратове на предприятии произошел взрыв газа.