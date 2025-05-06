Режим ЧС ввели в Буланаше после взрыва в доме

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в поселке Буланаш Свердловской области после взрыва в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщает администрация Артемовского муниципального округа, передает РИА Новости.

«Принято решение о введении режима функционирования «чрезвычайная ситуация муниципального характера» до особого распоряжения», — заявили власти.

Отмечается, что всего в доме 76 квартир, в 10 из них, в том числе и в квартире, в которой произошел взрыв, люди не живут. В ближайшее время специалисты изучат несущие конструкции здания, чтобы принять решение о возможном возвращении жильцов в целые квартиры.

Взрыв в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома в поселке Буланаш Свердловской области произошел в ночь на 6 мая. Были повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда. Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 72 человека, в том числе 30 детей. Еще 24 человека покинули здание самостоятельно. В ближайшей школе развернут пункт временного размещения для жильцов. Пострадала женщина 1996 года рождения, проживающая в соседней квартире. Ее госпитализировали.

В прокуратуре предварительной причиной ЧП назвали неисправность водонагревателя.

Ранее сообщалось, что причиной взрыва в доме на юго-западе Москвы стала утечка бытового газа.