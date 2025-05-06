Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Режим ЧС ввели в Буланаше после взрыва в доме

Режим ЧС введен в свердловском Буланаше после взрыва в пятиэтажном доме
close
Прокуратура Свердловской области

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в поселке Буланаш Свердловской области после взрыва в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщает администрация Артемовского муниципального округа, передает РИА Новости.

«Принято решение о введении режима функционирования «чрезвычайная ситуация муниципального характера» до особого распоряжения», — заявили власти.

Отмечается, что всего в доме 76 квартир, в 10 из них, в том числе и в квартире, в которой произошел взрыв, люди не живут. В ближайшее время специалисты изучат несущие конструкции здания, чтобы принять решение о возможном возвращении жильцов в целые квартиры.

Взрыв в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома в поселке Буланаш Свердловской области произошел в ночь на 6 мая. Были повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда. Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 72 человека, в том числе 30 детей. Еще 24 человека покинули здание самостоятельно. В ближайшей школе развернут пункт временного размещения для жильцов. Пострадала женщина 1996 года рождения, проживающая в соседней квартире. Ее госпитализировали.

В прокуратуре предварительной причиной ЧП назвали неисправность водонагревателя.

Ранее сообщалось, что причиной взрыва в доме на юго-западе Москвы стала утечка бытового газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами