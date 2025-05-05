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Названа предварительная причина взрыва в жилом доме на юго-западе Москвы

ТАСС: причиной взрыва в доме на юго-западе Москвы стала утечка бытового газа
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Денис Воронин/Агентство «Москва»

По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме на юго-западе Москвы стала утечка бытового газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника информагентства, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа.

Взрыв газа в жилой многоэтажке произошел на улице Генерала Тюленева в ночь на 5 мая. После хлопка началось возгорание. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. По данным МЧС, загорелись квартиры на восьмом и девятом этажах жилого дома, между ними рухнули перекрытия. Огонь распространился на площади в 100 кв. м.

В результате произошедшего несколько жильцов оказались заблокированными на балконе. По разной информации, пострадали от 5 до 18 человек. Все жители дома были эвакуированы. Для них организовали пункт временного размещения в ближайшей школе. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее стал известен владелец квартиры в Москве, где произошел взрыв.

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