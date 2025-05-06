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На Сахалине при посадке у самолета возникла техническая неисправность

СК: у самолета возникли неполадки при приземлении в аэропорту Южно-Сахалинска
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Kevin Hackert/Shutterstock/FOTODOM

Следственный комитет устанавливает обстоятельства авиационного инцидента на Сахалине. Об этом сообщает Telegram-канал Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, при заходе на посадку у самолета возникла техническая неисправность. Судно приземлилось в аэропорту имени Чехова города Южно-Сахалинска, пострадавших нет.

В данный момент проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Накануне сообщалось, что пассажирский самолет Airbus A319, выполнявший рейс ХабаровскЮжно-Сахалинск, не смог приземлиться с первого раза в связи с нахождением лисы вблизи взлетно-посадочной полосы. Воздушному судну пришлось уйти на второй круг.

А 4 мая Telegram-канал SHOT сообщал о том, что пассажирский самолет Superjet-100, летевший из Тель-Авива, сбил зайца в аэропорту Сочи.

Ранее российские туристы застряли в Петербурге из-за атаки беспилотников.

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