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Следовавший на Сахалин самолет не смог сесть из-за лисы

На Сахалине пассажирский Airbus не смог приземлиться из-за лисы
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Kevin Hackert/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирский самолет Airbus, который следовал на Сахалин, не смог приземлиться с первого раза из-за лисы, проводится проверка. Об этом сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«5 мая воздушное судно Airbus A319, выполнявшее рейс ХабаровскЮжно-Сахалинск, было вынуждено при посадке уйти на второй круг в связи с нахождением лисы вблизи взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту.

4 мая Telegram-канал SHOT писал, что пассажирский самолет Superjet-100 сбил животное во время посадки в аэропорту Сочи. Самолет следовал из Тель-Авива. Через несколько секунд после приземления борт снес зайца, который неожиданно выскочил на взлетно-посадочную полосу. После этого борт подъехал к месту стоянки. О повреждениях судна не сообщалось.

В конце апреля в летевший из Египта российский самолет ударила молния.

Ранее сообщалось, что пассажиры упавшего в Боливии самолета провели два дня в болоте с аллигаторами.

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