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Российские туристы застряли в Петербурге из-за атаки беспилотников

Летевшие из Египта туристы 10 часов не могут вернуться в Москву из-за дронов
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Shutterstock/Vitalii Matokha

Российские туристы, летевшие из Египта в Москву рейсом авиакомпании Nesma Airlines, уже более 10 часов не могут вернуться домой из-за задержки, вызванной атакой беспилотников в Московском регионе. Об этом сообщает Mash.

Самолет должен был вылететь из Хургады в 22:00. Однако из-за введенного плана «Ковер», пилоты были вынуждены совершить посадку в Санкт-Петербурге в три часа ночи.

Пассажиры, купившие путевки туроператора «Пегас», жалуются на отсутствие связи с представителями авиакомпании, а также на отсутствие еды и воды.

По данным Mash, авиакомпания не может договориться о дозаправке самолета.

До этого сообщалось, что в московских аэропортах сняли ограничения на прием и посадку самолетов.

В ночь на 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили 19 дронов, летевших на столицу.

Ранее стало известно, что обломки одного беспилотника обнаружили на Каширском шоссе.

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