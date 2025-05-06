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Два мирных жителя Курской области пострадали при атаке дронов ВСУ

Хинштейн: два мирных жителя пострадали из-за атаки ВСУ
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Два мирных жителя получили ранения в результате атаки дронов ВСУ по селу Тяжино Глушковского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.

«У 60-летней женщины осколочные ранения ноги. У 59-летнего мужчины осколочные ранения, множественные рвано-ушибленные раны, термический ожог», — написал он.

По словам врио главы Курской области, в настоящий момент пострадавшие находится в тяжелом состоянии. Их доставили в областную больницу.

5 мая Хинштейн сообщил об атаке украинского беспилотника на жилой дом в деревне Лещиновке Глушковского района. В результате удара 61-летняя женщина получила осколочные ранения.

В понедельник также сообщалось, что ВСУ предприняли попытку прорыва в Курскую область.

Ранее Сырский заявил, что ВСУ достигли целей вторжения в Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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