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Сырский утверждает, что ВСУ «достигли целей» вторжения в Курскую область

Сырский: вторжение в Курскую область достигло большинства поставленных целей
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Press Service Of The President Of Ukraine via AP

Киев якобы достиг «большинства поставленных целей» вторжением ВСУ в Курскую область. Об этом заявил главком украинской армии Александр Сырский, передает «РБК-Украина».

«Сырский сообщил, что во время рабочей поездки наградил наших воинов, отличившихся в ходе Курской операции. Он заявил, что эта операция, продолжающаяся уже 9 месяцев, достигла большинства поставленных целей», — говорится в сообщении издания.

5 мая отряды спецназа «Ахмат» во взаимодействии со штурмовыми группами предотвратили проникновение украинских бойцов на территорию Курской области, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он добавил, что в Киеве «никак не уймутся». По информации группировки «Север», в ходе боестолкновения 11 военнослужащих ВСУ были взяты в плен, оставшихся ликвидировали. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от украинских формирований.

30 апреля Путин заявил, что остатки бойцов ВСУ сидят «по щелям и в подвалах» в Курской области и просят командование об эвакуации.

Ранее было названо число жертв среди мирных жителей Курской области с начала вторжения украинских войск.

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