В Ленобласти после смерти человека у участников «Русской общины» прошли обыски

78.ru: у участников «Русской общины» прошли обыски после инцидента в Ленобласти

Во Всеволожске правоохранители задержали пятерых представителей «Русской общины». Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, речь идет о тех общинниках, которые приехали в квартиру с впоследствии погибшим уроженцем Армении и его знакомыми. Мужчин в возрасте от 30 до 48 лет допросили, в их квартирах провели обыски.

«После дачи показаний и проведения обысков их отпустили. Еще один мужчина был допрошен как свидетель», – сообщается в публикации.

Об инциденте стало известно накануне. По данным местных СМИ, общинники якобы вломились к местным жителям и назвались полицией. После этого родственника хозяйки квартиры ударили электрошокером и заперли в туалете. Его гости, уроженец Армении и девушка из Сочи, забаррикадировались в другой комнате. Позже в квартире произошел пожар, мужчина умер, девушка серьезно пострадала.

В «Русской общине» представили другую версию. По их словам, в квартире компания вела себя громко, поэтому местные жители прибегли к их помощи. Входная дверь якобы уже была выбита, мужчины внутри стали нападать на общинников.

Последние стали обороняться, и, когда заметили пожар, стали его тушить.

Ранее в московском караоке-баре произошел пожар.