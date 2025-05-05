Мужчина погиб после визита «Русской общины» в квартиру во Всеволожске

Во Всеволожске возбудили дело после гибели мужчины в пожаре

В Ленобласти 37-летний уроженец Армении умер в охваченной огнем квартире во время визита мужчин с нашивками «Русской общины». Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел во Всеволожске. 37-летний армянин отдыхал в квартире с 46-летним сыном хозяйки квартиры и 24-летней знакомой, приехавшей из Сочи.

В какой-то момент к ним стали стучаться неизвестные. Как рассказал сын владелицы жилья, к ним вломились пять человек. Они назвались полицией, но на одежде у них он заметил символику «Русской общины».

Самого мужчину, по его словам, ударили электрошокером и заперли в туалете. Его знакомые забаррикадировались в комнате, где, предварительно, позже вспыхнул пожар.

«Уроженец Армении погиб, а девушку, которая находилась с ним в комнате, нашли под окнами в тяжелом состоянии», — сообщается в публикации.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Снятое на камеру домофона видео, на котором заметны люди в черной одежде, появилось в местных СМИ.

В комментарии для издания «Мойка78» представители «Русской общины» заявили, что видео, «очень похоже на какую-то провокацию». Они также добавили, что представители общины надевают шевроны только на официальные мероприятия.

Ранее в Забайкалье в лесу нашли тела трех пожарных, погибших в огне.